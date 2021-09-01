Из Афганистана эвакуировали 90% американцев – Байден

90% американцев, которые хотели выехать из Афганистана, смогли это сделать, и Соединенные Штаты помогают остальным 100-200 гражданам США, которые намерены выехать.

Источник: Президент США Джо Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Итог – 90% американцев, которые были в Афганистане и хотели уехать, смогли сделать это.

Для оставшихся американцев нет конечного срока (выхода из Афганистана – ред.). Мы остаемся обязаны вывести их, если они этого захотят".

"Талибан взял на себя публичные обязательства, которые транслируются по телевидению и радио по всему Афганистану, по безопасному проходу для всех, кто хочет уехать, включая тех, кто работал с американцами.

Мы не верим им на слово, а только действиям, и должны убедиться, что эти обязательства выполнены".

Детали: Байден сказал, что международное сообщество привлечет лидеров "Талибана" к ответственности за невыполнение обещания о свободе передвижения.

По словам президента, из Афганистана эвакуированы более 5 500 американцев вместе с тысячами граждан и дипломатов из союзных стран, а также 2 500 сотрудников посольства США и их семьи, а также тысячи афганских переводчиков и других лиц, которые поддерживали США.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден считает, что эвакуация из Афганистана стала "чрезвычайным успехом".

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