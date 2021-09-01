Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала боевика, который помогал России оккупировать Крым

Среда, 1 сентября 2021, 04:55
СБУ задержала боевика, который помогал России оккупировать Крым
Фото: СБУ

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика, который активно помогал России оккупировать Крым.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма".

Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

В феврале-марте 2014 злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации".

Детали: Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

Сейчас пророссийском активисту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьСБУКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Херсонская область
Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых
Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: