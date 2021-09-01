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СБУ задержала боевика, который помогал России оккупировать Крым

Среда, 1 сентября 2021, 04:55
Фото: СБУ

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика, который активно помогал России оккупировать Крым.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма".

Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

В феврале-марте 2014 злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации".

Детали: Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

Сейчас пророссийском активисту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьСБУКрым
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