СБУ задержала боевика, который помогал России оккупировать Крым

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика, который активно помогал России оккупировать Крым.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма".

Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

В феврале-марте 2014 злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации".

Детали: Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

Сейчас пророссийском активисту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.