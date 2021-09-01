Около 200 украинцев просят об эвакуации из Афганистана – Кулеба

В Афганистане около 200 украинцев по состоянию на 31 августа просят об эвакуации. Кроме того, четыре страны попросили Украину помочь с эвакуацией своих граждан.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в составе украинской делегации в США, цитирует hromadske

Прямая речь: "Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы".

Детали: Кулеба отметил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется.

На вопрос, может ли помощь Украине в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическое преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: "Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят".

Он отметил, что в Афганистане оставляют люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда – это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

Что предшествовало: Сообщалось, что Украина и после финального выхода военных США из Афганистана и перехода аэропорта Кабула под контроль талибов будет искать способы вывезти из страны граждан Украины и их близких, которые обращаются с такой просьбой.

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