В США – более 1 200 смертей в сутки от коронавируса

За сутки 30 августа в мире диагностировали более 607 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании, также в Штатах за сутки от COVID-19 умерли 1232 человека.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 156 000, в Индии - более 43 000, в Великобритании - более 32 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Бразилия.

Украина среди стран мира занимает 52 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 16 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Испания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 195 365 126 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 533 609 смертей от COVID-19.