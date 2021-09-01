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Мы думаем, как расширять Нормандский формат – Зеленский

Среда, 1 сентября 2021, 07:10
Мы думаем, как расширять Нормандский формат – Зеленский
Фото из открытых источников

Украина хочет расширить Нормандский формат и пригласила Штаты для участия в нем.

Источник: президент Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США Укринформ

Прямая речь: "Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона".

"Не только Украина, а все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы".

Детали: Вопрос Украине сегодня – это "не вопрос только в Украине", добавил Зеленский. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

После презентации он уточнил журналистам, что будет поднимать этот вопрос на переговорах с президентом Джо Байденом, и возможно, начнет из него встречу.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматЗеленскийСША
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