Мы думаем, как расширять Нормандский формат – Зеленский
Украина хочет расширить Нормандский формат и пригласила Штаты для участия в нем.
Источник: президент Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США Укринформ
Прямая речь: "Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона".
"Не только Украина, а все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы".
Детали: Вопрос Украине сегодня – это "не вопрос только в Украине", добавил Зеленский. Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.
После презентации он уточнил журналистам, что будет поднимать этот вопрос на переговорах с президентом Джо Байденом, и возможно, начнет из него встречу.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.
Напомним:
- Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
- Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.