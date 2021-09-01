У Красногоровки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пушек

За сутки 31 августа зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановка противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Близ Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе уточняют, что за сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.