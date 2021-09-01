Пентагон заверил Зеленского, что США продолжат поддержку Украины на фоне агрессии РФ

Соединенные Штаты Америки будут продолжать призывать Россию прекратить незаконную оккупацию украинского Крыма и стремятся укрепить связи с Украиной.

Об этом заявил в Пентагоне министр обороны Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андрее Тараном, сообщает "Европейская правда".

"Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима. Мы снова призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить поддержку конфликта на востоке Украины, и мы продолжим стоять с вами перед лицом этой российской агрессии", - сказал Остин.

В рамках укрепления стратегического оборонного партнерства Остин и Таран подписали рамочное соглашение, призванное укрепить сотрудничество между двумя странами.

"Документ продвигает общие приоритеты, обеспечивая, чтобы наше двустороннее сотрудничество в области безопасности продолжало помогать Украине противостоять российской агрессии", - сказал Остин.

В соглашении также рассматриваются реформы оборонной промышленности в поддержку стремления Украины к членству в НАТО и углубление сотрудничества в таких областях, как безопасность на Черном море, киберзащита и обмен разведданными.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи Зеленского с президентом Джо Байденом 1 сентября.

Пентагон в марте объявил о военной помощи Украине в размере 125 млн долларов, в том числе два вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.