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В последний день лета сотня тысяч украинцев завершили вакцинацию против COVID

Среда, 1 сентября 2021, 08:36
Укринформ

31 августа в Украине против COVID-19 привили 157 049 человек: первую дозу вакцины получили 54 355 человек, вторую дозу – 102 694 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот вторник для иммунизации населения работали 981 мобильная бригада, 2 962 прививочных пункта и 327 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в стране привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу – 5 413 770 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 825 401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 9 239 171 прививку.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Алена Рощенко, УП
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