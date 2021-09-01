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Генпрокурор Словакии закрыл дела о коррупции против экс-главы спецслужбы и одного из олигархов

Среда, 1 сентября 2021, 11:26
фото: ОГП

Недавно назначенный генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка использовал чрезвычайную меру для закрытия дела против бывшего главы Словацкой информационной службы (SIS) Владимира Пчолинского, задержанного по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Пчолинского, который возглавлял ведомство наподобие украинской Службы безопасности, в марте задержали по обвинению в получении и передаче взяток.

Во вторник Генеральная прокуратура отказалась от обоих обвинений, и Пчолинский вышел на свободу после 175 дней под арестом.

Согласно Уголовному кодексу, генпрокурор может отменить действующее решение прокурора или сотрудника полиции, если считает, что в таком решении или в судебном рассмотрении были нарушения закона.

Пчолинского задержали по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара. Словацкая информационная служба вела дело Коллара, которого обвиняют в передаче взяток судьям, но, как считает антикоррупционное агентство, по указанию нового руководителя Пчолинского они должны были прекратить эту деятельность и не расследовали дело Коллара.

Жилинка также отклонил обвинения против второго богатейшего человека Словакии, инвестора Ярослава Гашчака. Гашчаку было предъявлено обвинение в участии в коррупционном скандале "Горилла" в 2011 году.

Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, которая в прошлом году оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы".

Напомним, 30 августа глава полиции Словакии Петра Коваржика обвинили в злоупотреблении властью, а также препятствовании правосудию.

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Темы: Словакиякоррупцияолигархи
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