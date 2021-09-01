Украинцу, который работал на боевиков ОРЛО, дали 8 лет тюрьмы

К 8 годам лишения свободы приговорили боевика "ЛНР", которого контрразведка СБУ разоблачила в марте в Харьковской области.

Источник: Управление СБУ в Харьковской области в Facebook

Дословно: "Вступил в законную силу приговор Харьковского райсуда в отношении гражданина Украины, задержанного в марте этого года по материалам контрразведки СБУ.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УКУ".

Детали: Силовики задокументировали, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничество с российскими оккупантами, вступив в состав незаконного вооруженного формирования – так называемого "народного ополчения Донбасса".

Он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений ВСУ и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупантов.

После боевого ранения, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но там его осудили за незаконные оборудки с наркотиками. После отбытия наказания мужчина вернулся в Украину, где его задержали.

Во время обыска по месту жительства задержанного изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами, а также установили координаты местоположения схрона с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.