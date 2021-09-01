Оккупанты удерживают крымского татарина в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях
В оккупированном Крыму крымского татарина, религиозного деятеля Раифе Февзиева, которого арестовали 17 августа, удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях.
Источник: сообщение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook
Дословно: "Крымского татарина, религиозного деятеля Раифе Февзиева, незаконно арестованного после массовых обысков 17 августа 2021 во временно оккупированном Крыму, удерживают в СИЗО г. Симферополя в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.
В камере площадью 11 квадратных метров находится 8 человек, при наличии всего 6 спальных мест. Среди удерживаемых - человек с психическими расстройствами, представляющий угрозу жизни Раифе Февзиева и других его сокамерников. Из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении постоянная влажность и плесень на стенах".
Детали: Денисова заявила, что такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и уважения к частной жизни, закрепленные статьями 2, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также пунктами 10 и 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.
Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав Февзиева.
Предыстория:
- С начала оккупации полуострова Россией в 2014 году в Крыму зафиксировали 43 случая насильственных исчезновений.