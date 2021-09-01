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Оккупанты удерживают крымского татарина в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях

Среда, 1 сентября 2021, 12:25
Оккупанты удерживают крымского татарина в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях

В оккупированном Крыму крымского татарина, религиозного деятеля Раифе Февзиева, которого арестовали 17 августа, удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях.

Источник: сообщение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Дословно: "Крымского татарина, религиозного деятеля Раифе Февзиева, незаконно арестованного после массовых обысков 17 августа 2021 во временно оккупированном Крыму, удерживают в СИЗО г. Симферополя в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.

В камере площадью 11 квадратных метров находится 8 человек, при наличии всего 6 спальных мест. Среди удерживаемых - человек с психическими расстройствами, представляющий угрозу жизни Раифе Февзиева и других его сокамерников. Из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении постоянная влажность и плесень на стенах".

Детали: Денисова заявила, что такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и уважения к частной жизни, закрепленные статьями 2, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также пунктами 10 и 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав Февзиева.

Предыстория:

  • С начала оккупации полуострова Россией в 2014 году в Крыму зафиксировали 43 случая насильственных исчезновений.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупациякрымские татары
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