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Украинец Крипак получил третье "золото" на Паралимпиаде

Среда, 1 сентября 2021, 12:40
фото: Twitter Паралимпийских игр

Украинский пловец Максим Крипак получил свое третье "золото" на Паралимпиаде в Токио.

Источник: "Суспильне"

Детали: Награду он получил на дистанции 400 метров вольным стилем.

Для Крипака финал Паралимпиады-2020 на 400-метровке стал пятым. Предыдущие четыре закончились для него четырьмя наградами: "золото" украинец получил в 100-метровке вольным стилем и баттерфляем, "серебро" - в 50-метровке вольным стилем. Еще одну медаль ("бронзу") он выиграл в мужской эстафете. В стиле баттерфляй украинец установил мировой рекорд.

Крипак стал победителем заплыва, проплыв дистанцию ​​менее чем за 4 минуты.

Плавание. 400 метров, вольный стиль (класс - S10):

  • Максим Крипак (Украина) - 3: 59.62 минут,
  • Бас Таккен (Нидерланды) - 4: 02.12 мин,
  • Томас Галлахер (Австралия) - 4: 03.91 мин.

Для Украины это "золото" стало 16-м на Паралимпиаде-2020.

Сейчас Украина занимает 6 позицию в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали 72 награды: 16 "золотых", 34 "серебра", 22 "бронзы".

Темы: ПаралимпиадаУкраинаспорт
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