Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве растет количество больных COVID-19

Среда, 1 сентября 2021, 13:09
Фото КГГА

За сутки 31 августа в Киеве обнаружили 268 больных коронавирусом, два человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли".

Детали: Среди новых больных 155 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

47 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (52), в Деснянском (42), и в Соломенском (40) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 492 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 5 281 больной умер, преодолели вирус 216 150 жителей столицы, из них 138 за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 30 августа в столице лабораторно подтвердили 204 новых случая коронавируса, один человек умер, вместе с тем преодолели болезнь 150 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"

США предоставят Украине "Джавелины" – совместное заявление стран

видеоЗеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

ВидеоНачалась встреча Зеленского и Байдена

Отбор ЧМ-2022: Украина теряет победу в игре с Казахстаном в последние секунды

Поддержки со стороны НАТО недостаточно – Зеленский

Все новости...
Киев
Непогода повредила 7 школ в Киеве: часть учеников пойдет на дистанционку
В Киеве обыскивают коммунальное предприятие
Аэропорт "Киев" планирует развивать сектор грузоперевозок
Последние новости
22:54
США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"
22:48
США пообещали Украине почти $500 млн на реформы
22:46
США предоставят Украине "Джавелины" – совместное заявление стран
22:24
Байден надеется вновь посетить Украину – журналист
21:59
Wizz Air введет обязательную вакцинацию для экипажей на рейсах
21:52
Новости экономики: старт "налоговой амнистии" и трансформация Украины за 280 млрд долларов
21:39
видеоЗеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?
21:15
ВидеоНачалась встреча Зеленского и Байдена
21:00
Новости 1 сентября: встреча Зеленского и Байдена, замена троих министров
20:43
Украина требует от России в ТКГ принять меры для прекращения огня на Донбассе
Все новости...