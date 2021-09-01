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В Киеве растет количество больных COVID-19

Среда, 1 сентября 2021, 13:09
В Киеве растет количество больных COVID-19
Фото КГГА

За сутки 31 августа в Киеве обнаружили 268 больных коронавирусом, два человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли".

Детали: Среди новых больных 155 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

47 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (52), в Деснянском (42), и в Соломенском (40) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 492 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 5 281 больной умер, преодолели вирус 216 150 жителей столицы, из них 138 за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 30 августа в столице лабораторно подтвердили 204 новых случая коронавируса, один человек умер, вместе с тем преодолели болезнь 150 человек.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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