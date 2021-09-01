В России заочно арестовали куратора "Белорусского дома в Украине"

Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Коротких – добровольца "Азова", который в 2014 году получил гражданство Украины и сейчас курирует "Белорусский дом в Украине".

Источник: ТАСС

Детали: Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Коротких, обвиняемого по п. п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти). Ему избран заочный арест на два месяца "с момента задержания или экстрадиции в РФ".

Сергей Коротких жил в России и Беларуси, а затем переехал в Украину.

В Беларуси его считали неонацистом и обвиняли в ряде насильственных действий.

С начала агрессии России против Украины Коротких стал добровольцем "Азова", имел позывной "Боцман". Участвовал в основных операциях батальона "Азов", воевал под Иловайском, проводил там разведку, потом отбивал атаки сепаратистов под Мариуполем.

В декабре 2014 года он получил украинское гражданство.

До переезда из России в Украину Коротких был известен под кличкой "Малюта" как один из ближайших соратников Максима Марцинкевич (Тесака), осужденного в России за ряд экстремистских преступлений и умершего в СИЗО Челябинска в сентябре 2020 года.

В начале августа 2021 года в сети появилось видео с допросами, на котором Марцинкевич рассказывает подробности убийств с его участием, а Коротких дает показания на руководителей Национал-социалистического о́бщества (видео якобы за 2007 год).

По данным "Радио Свобода", Сергей Коротких курирует "Белорусский дом в Украине", главу которого Виталия Шишова в начале августа нашли повешенным в Киеве.

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