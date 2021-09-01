Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России заочно арестовали куратора "Белорусского дома в Украине"

Среда, 1 сентября 2021, 13:48
Пресс-служба Национального корпуса

Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Коротких – добровольца "Азова",  который в 2014 году получил гражданство Украины и сейчас курирует "Белорусский дом в Украине".

Источник: ТАСС

Детали: Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Коротких, обвиняемого по п. п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти). Ему избран заочный арест на два месяца "с момента задержания или экстрадиции в РФ".

Сергей Коротких жил в России и Беларуси, а затем переехал в Украину.

В Беларуси его считали неонацистом и обвиняли в ряде насильственных действий.

С начала агрессии России против Украины Коротких стал добровольцем "Азова", имел позывной "Боцман". Участвовал в основных операциях батальона "Азов", воевал под Иловайском, проводил там разведку, потом отбивал атаки сепаратистов под Мариуполем. 

В декабре 2014 года он получил украинское гражданство.

До переезда из России в Украину Коротких был известен под кличкой "Малюта" как один из ближайших соратников Максима Марцинкевич (Тесака), осужденного в России за ряд экстремистских преступлений и умершего в СИЗО Челябинска в сентябре 2020 года.

В начале августа 2021 года в сети появилось видео с допросами, на котором Марцинкевич рассказывает подробности убийств с его участием, а Коротких дает показания на руководителей Национал-социалистического о́бщества (видео якобы за 2007 год).

По данным "Радио Свобода", Сергей Коротких курирует "Белорусский дом в Украине", главу которого Виталия Шишова в начале августа нашли повешенным в Киеве.

Читайте также: Герои – между прошлым и настоящим

Темы: Росcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"

США предоставят Украине "Джавелины" – совместное заявление стран

видеоЗеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

ВидеоНачалась встреча Зеленского и Байдена

Отбор ЧМ-2022: Украина теряет победу в игре с Казахстаном в последние секунды

Поддержки со стороны НАТО недостаточно – Зеленский

Все новости...
Росcия
Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и ЗРК – Лукашенко
Лавров заявил, что у Зеленского нет "большого ума"
Пентагон заверил Зеленского, что США продолжат поддержку Украины на фоне агрессии РФ
Последние новости
22:54
США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"
22:48
США пообещали Украине почти $500 млн на реформы
22:46
США предоставят Украине "Джавелины" – совместное заявление стран
22:24
Байден надеется вновь посетить Украину – журналист
21:59
Wizz Air введет обязательную вакцинацию для экипажей на рейсах
21:52
Новости экономики: старт "налоговой амнистии" и трансформация Украины за 280 млрд долларов
21:39
видеоЗеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?
21:15
ВидеоНачалась встреча Зеленского и Байдена
21:00
Новости 1 сентября: встреча Зеленского и Байдена, замена троих министров
20:43
Украина требует от России в ТКГ принять меры для прекращения огня на Донбассе
Все новости...