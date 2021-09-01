В России передумали ликвидировать компанию, из-за которой Медведчуку объявили подозрение

Власти России прекратила ликвидацию российской компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генерального прокурора народному депутату Виктору Медведчуку относительно "незаконченного покушения на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

Источник: журналисты программы "Схемы"

Детали: Журналисты приводят выписку из реестра юридических лиц, согласно которой компания "Новые проекты" после начала процедуры ликвидации успешно прошла проверку Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы.

Следовательно, компания больше не имеет проблем по подозрению о внесении недостоверных данных.

В выписке по состоянию на 30 августа года после записи о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании "Новые проекты" и установили "определенную недостоверность" данных, появилось еще несколько. В частности относительно "подачи заявления лицом, чьи права и законные интересы нарушаются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (реестр юридических лиц) и "Акт проверки заявленной юридического адреса".

Сейчас "Новые проекты" не находятся в состоянии ликвидации.

Действующей остается и лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" в акватории Черного моря вблизи Крыма.

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