В квартире в Калуше взорвалась граната: погиб мужчина

51-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире пятиэтажки в г. Калуш, что в Ивано-Франковской области.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Дословно: "Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Калуше. По предварительной информации, в квартире пятиэтажки взорвалась граната. Полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, предположительно полученных в результате взрыва".

Детали: Отмечается, что в 20:15 31 августа в полиции обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил в квартире своего сына с телесными повреждениями.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. В квартире они обнаружили остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы.

фото полиции

Жители дома рассказали, что около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией – несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК.