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Житель Здолбунова украл трубу, по которой кислород шел в реанимацию для COVID-больных

Среда, 1 сентября 2021, 15:07
Житель Здолбунова украл трубу, по которой кислород шел в реанимацию для COVID-больных
rv.npu.gov.ua

В городе Здолбунов в Ровенской области мужчина украл 19 метров медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение городской больницы – ему сообщили о подозрении в повторной краже.

Источник: отдел коммуникации полиции Ровенской области

Детали: 26 августа на спецлинию 102 от работников Здолбуновской городской больницы поступило сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение.

Медучреждение определено для госпитализации пациентов с COVID-19, но никто из больных не находился в то время на искусственной вентиляции легких.

Полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний здолбуновчанин, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Около 4 утра в прошлый четверг он на территории больницы перерезал металлическими кусачками и похитил 19 метров трубы, через несколько часов он сдал ее за 1200 гривен в пункте приема металлолома. Вырученные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Житель Здолбунов украл трубу, которая поставляла кислород в реанимацию для COVID-больных
Житель Здолбунов украл трубу, которая поставляла кислород в реанимацию для COVID-больных
Фото полиции Ровенской области

В рамках производства по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно) следователи собрали "достаточно доказательств" и по согласованию со Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Похищенное имущество полицейские изъяли.

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Темы: криминалРовенская область
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