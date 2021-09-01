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Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Среда, 1 сентября 2021, 15:28
фото: УП

В ближайшие часы в Киеве и области, 2 сентября ночью в западных и северных областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр, Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "В ближайшие часы в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза.

2 сентября ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: 2 сентября в Украине за холодным фронтом с северо-запада распространится холодный воздух.

 

В течение дня ожидается +13+18 градусов максимально. Теплее всего окажется юг, Днепр с районами, Донецкая область, Луганская область, +20+24 градуса.

Дожди, периодические, будут идти повсюду в Украине. Более интенсивные осадки в четверг предусматриваются на Левобережье.

2 сентября ожидается сильный ветер северо-западного направления. До штормовых порывов.

В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер. Вероятный дождь и похолодание. Температура воздуха в столице не превысит +14+15 градусов.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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