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Белый дом: Украина должна продолжить реформы на пути в НАТО

Среда, 1 сентября 2021, 15:34
Белый дом: Украина должна продолжить реформы на пути в НАТО
Фото: www.whitehouse.gov

В Белом доме заявили, что Украина должна сосредоточиться на проведении реформ на пути к членству в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал неназванный представитель Белого дома в ходе телефонного общения с журналистами накануне встречи президета Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Журналист поинтересовался, видит ли Белый дом прогресс в усилиях Украины в борьбе с коррупцией в контексте стремлений Украины присоединиться к НАТО.

Представитель администрации американского президента напомнил о коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года, в котором Соединенные Штаты и их союзники подтвердили позицию саммита в Бухаресте с точки зрения поддержки "права Украины определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне", в том числе относительно стремления Украины вступить в НАТО.

"Частью сообщения по этому поводу и действий в связи с этим является необходимость для правительства Украины продолжать реализацию глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, которые изложены в его Годовой национальной программе", - отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что ожидает обсуждения этой темы на встрече президентов Украины и США в Вашингтоне 1 сентября.

Также он отметил, что как партнер НАТО с расширенными возможностями Украина продолжает делать прогресс в плане улучшения совместимости войск с войсками Альянса.

"Она продолжает осуществлять реформы в своем сегменте обороны и она продолжает обеспечивать прогресс в своем секторе государственного управления. И Соединенные Штаты и в дальнейшем выступают в поддержку постоянных усилий Украины в реформах во всех этих секторах", - добавил представитель Белого дома.

Добавим, в Белом доме также рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

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Темы: СШАУкраинареформыНАТО
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