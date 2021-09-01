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Киркорову окончательно запретили въезд в Литву

Среда, 1 сентября 2021, 15:46
Киркорову окончательно запретили въезд в Литву
Филипп Киркоров (Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета»)

Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала представительница суда Неринга Лукошевичиене.

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

14 июня Окружной административный суд Вильнюса отклонил жалобу Киркорова и поддержал решение Департамента миграции о запрете ему въезда в Литву на пять лет.

Исполнитель обжаловал это решение, прося отменить решение суда и принять новое - снять запрет.

Окружной административный суд Вильнюса пришел к выводу, что Департамент миграции имел основания оценить действия Филиппа Киркорова как угрозу государственной безопасности.

По данным суда, Министерство иностранных дел написало Департаменту миграции, что Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который влияет на различные слои общества в России и других странах бывшего СССР благодаря своей активной концертной и организаторской деятельности.

Кроме того, его концертную деятельность за рубежом российские чиновники открыто описывают как инструмент распространения "мягкой силы" РФ, Киркоров регулярно посещает и выступает в незаконно аннексированном Россией Крыму, сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины и косвенно оправдывая агрессивные действия.

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Темы: ЛитваРосcиякультураграница
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