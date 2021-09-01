Путин устроил школьникам "урок истории" и запутался: поправил знающий ученик

Школьник поправил президента России Владимира Путина, когда тот попутал Семилетнюю войну с Северной.

Источник: российское издание "РБК"

Прямая речь Путина: "Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Чего он со шведами там семь лет воевал.

И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава, а решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе, чего там все делали под этой Полтавой?

Это все имеет значение, это нам позволит использовать все знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего и принятия решения, которое повлияет на будущее".

Детали: В монолог Путина вмешался ученик, который поправил президента РФ. Школьник отметил, что Петр I начал со Шведским королевством Северную войну, а не Семилетнюю, а конфликт с одной из наиболее мощных морских держав длился 21 год.

Прямая речь школьника: "Мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли. Вот так".

Путин ответил: "Спасибо за поправочку".

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