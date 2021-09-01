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Путин устроил школьникам "урок истории" и запутался: поправил знающий ученик

Среда, 1 сентября 2021, 16:32
Путин устроил школьникам урок истории и запутался: поправил знающий ученик
фото: ТАСС

Школьник поправил президента России Владимира Путина, когда тот попутал Семилетнюю войну с Северной.

Источник: российское издание "РБК"

Прямая речь Путина: "Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Чего он со шведами там семь лет воевал.

И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава, а решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе, чего там все делали под этой Полтавой?

Это все имеет значение, это нам позволит использовать все знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего и принятия решения, которое повлияет на будущее".

Детали: В монолог Путина вмешался ученик, который поправил президента РФ. Школьник отметил, что Петр I начал со Шведским королевством Северную войну, а не Семилетнюю, а конфликт с одной из наиболее мощных морских держав длился 21 год.

Прямая речь школьника: "Мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли. Вот так".

Путин ответил: "Спасибо за поправочку".

Предыстория:

  • В июле Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".
  • Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".
  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда

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Темы: ПутинисторияРосcиявойнадети
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