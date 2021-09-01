Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

Среда, 1 сентября 2021, 17:13
Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба
Фото: Andrew Harnik / AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Украину.

Источник: Кулеба в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем над обратным визитом (визитом Байдена в Украину – УП). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам".

Детали: Последний раз Байден был в Украине зимой 2017 года. Тогда он занимал должность вице-президента США.

Предыстория:

  • Зеленским находится с рабочим визитом в США.
  • Он уже представил План трансформации Украины в Вашингтоне.
  • В рамках визита также планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.
  • В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденМИДКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Байден
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: