Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Украину.

Источник: Кулеба в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем над обратным визитом (визитом Байдена в Украину – УП). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам".

Детали: Последний раз Байден был в Украине зимой 2017 года. Тогда он занимал должность вице-президента США.

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