Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба
Среда, 1 сентября 2021, 17:13
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Украину.
Источник: Кулеба в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы работаем над обратным визитом (визитом Байдена в Украину – УП). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам".
Детали: Последний раз Байден был в Украине зимой 2017 года. Тогда он занимал должность вице-президента США.
Предыстория:
- Зеленским находится с рабочим визитом в США.
- Он уже представил План трансформации Украины в Вашингтоне.
- В рамках визита также планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.
- В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.