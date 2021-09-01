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Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину – Кулеба

Среда, 1 сентября 2021, 17:13
Фото: Andrew Harnik / AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что дипломаты уже работают над визитом президента США Джо Байдена в Украину.

Источник: Кулеба в эфире "Украина 24", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем над обратным визитом (визитом Байдена в Украину – УП). Я убежден, что за времена своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам".

Детали: Последний раз Байден был в Украине зимой 2017 года. Тогда он занимал должность вице-президента США.

Предыстория:

  • Зеленским находится с рабочим визитом в США.
  • Он уже представил План трансформации Украины в Вашингтоне.
  • В рамках визита также планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.
  • В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.

Темы: БайденМИДКулеба Дмитрий
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