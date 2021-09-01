Поддержки со стороны НАТО недостаточно – Зеленский

Президент Владимир Зеленский очень благодарен НАТО за присутствие в Украине и совместные учения, однако считает, что этого недостаточно.

Источник: Зеленский во время визита в США в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Видят эту поддержку (со стороны НАТО – УП) люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не в одни. Если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то (будет видно – УП) с нами наши партнеры.

Но это другое. Это о присутствии. Я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг: не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывается, что Альянс (НАТО – УП) сотрудничает в обучении и работает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, считаю, что это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет".

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