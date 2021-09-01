Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше задержали трех украинцев, членов банды похитителей авто

Среда, 1 сентября 2021, 19:01

Полиция из польского города Катовице вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержали шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов, а также наркопреступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Задержанные - трое украинцев и трое поляков. Правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и легковой автомобиль, автозапчасти стоимостью примерно 500 тысяч злотых, 1,5 кг амфетамина, марихуану и наличные.

Делом банды, участники которой с 2020 года по всей стране похищали транспортные средства и скупали похищенные авто и запчасти к ним, с апреля занимались сотрудники уголовного отдела главного штаба полиции Силезского воеводства.

Во время обысков правоохранители также обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 тысяч злотых наличными.

Кроме того, силовики обнаружили оборудование, используемое для профессионального выращивания конопли.

Всем мужчинам предъявлены обвинения. Двух граждан Украины взяли под временный арест. Остальные задержанные находятся под надзором полиции.

Темы: Польша
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом

Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба

США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"

США предоставят Украине "Джавелины" – совместное заявление стран

видеоЗеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

ВидеоНачалась встреча Зеленского и Байдена

Все новости...
Польша
В Польше ограничили скорость велосипедистов и самокатчиков
Польша введет чрезвычайное положение на границе с Беларусью
На границе Польши стало больше нелегалов, следующих из Беларуси
Последние новости
06:37
Covid в мире: США и Мексика – лидеры по суточной смертности
05:45
В России прекратил существование основанный Навальным ФБК
04:56
фотоЗеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды
04:05
Куба будет прививать детей от 2-х лет собственной вакциной
03:26
Байден "лично гарантирует" санкции против "Северного потока-2" в случае опасности для Украины – Зеленский
02:45
Встреча Зеленского и Байдена: "Много раз звучало слово Крым"
02:16
"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом
01:15
Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба
00:20
Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца
23:52
Встреча президентов США и Украины завершилась
Все новости...