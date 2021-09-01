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Новости 1 сентября: встреча Зеленского и Байдена, замена троих министров

Среда, 1 сентября 2021, 21:00

Встреча Зеленского и Байдена: появились новые детали, у Зеленского ищут замену трем министрам — актуальные новости 1 сентября.

О встрече президентов США и Украины

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в 14:00 (в 21:00 по украинскому времени) 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.

Зеленский первым вопросом на встрече с Байденом планирует обсудить тему временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, подписав соответствующий документ - американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

В Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Зеленского и Байдена.

Госконцерн "Укроборонпром" по результатам переговоров в США заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов по совместным разработкам, поставкам продукции и созданию новых производственных мощностей.

О замене министрам

В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

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Украинская правда

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