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Байден надеется вновь посетить Украину – журналист

Среда, 1 сентября 2021, 22:24
Байден надеется вновь посетить Украину – журналист
Фото из Twitter Ed O'Keefe

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден надеется в будущем вновь посетить Украину.

Источник: журналист американского издания CBSNews Эд О`Киф в Twitter и телеканал "Дом"

Детали: Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и перед переговорами с ним сказал, что США неуклонно поддерживают суверенитет Украины в борьбе с российской агрессией.

"Позже он добавил, что надеется вновь посетить Украину в будущем", – написал журналист в микроблоге.

На доступных отрывках трансляции выхода президентов к прессе таких слов не слышно, но телеканал "Дом" также передает, что Байден подтвердил Зеленскому, что посетит Украину.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты работают над подготовкой визита Джо Байдена в Украину. По его словам, дата визита пока не известна, однако президент Байден обязательно посетит Украину.

Справка: Джо Байден как вице-президент в администрации Барака Обамы побывал в Украине 6 раз: в июле 2009-го, в марте, июне и ноябре 2014 года, в декабре 2015 года, в январе 2017-го годов.

Сам Барак Обама и его преемник на посту президента США Дональд Трамп не бывали в Украине ни разу.

Ричард Никсон и Джордж Буш-старший посещали еще советский Киев. Билл Клинтон побывал в независимой Украине трижды, а Джордж Буш-младший – один раз.

Алена Рощенко, УП

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Темы: БайденСШАмеждународные отношениядипломатические отношенияЗеленский
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