Встреча президентов США и Украины завершилась
Среда, 1 сентября 2021, 23:52
После двух часов переговоров встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершилась.
Источник: Зеленский в Twitter
Детали: Украинский президент уже покинул Белый дом. Общение со СМИ не было запланированным. В то же время стороны обнародовали совместное заявление. Его полный текст можно прочитать на "Украинской правде".
По словам Зеленского, на встрече приоритетными для обсуждения были вопросы безопасности. В частности, речь шла о безопасности на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетической безопасности Украины и Европы.
В дальнейшем у президента запланирована встреча с конгрессменами.
Напомним:
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".
- В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.
- Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.
Украинская правда