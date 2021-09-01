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Встреча президентов США и Украины завершилась

Среда, 1 сентября 2021, 23:52
Встреча президентов США и Украины завершилась
Фото: ОП

После двух часов переговоров встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершилась.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Украинский президент уже покинул Белый дом. Общение со СМИ не было запланированным. В то же время стороны обнародовали совместное заявление. Его полный текст можно прочитать на "Украинской правде".

По словам Зеленского, на встрече приоритетными для обсуждения были вопросы безопасности. В частности, речь шла о безопасности на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетической безопасности Украины и Европы.

В дальнейшем у президента запланирована встреча с конгрессменами.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБайден
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