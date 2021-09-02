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Встреча Зеленского и Байдена: "Много раз звучало слово Крым"

Четверг, 2 сентября 2021, 02:45
Встреча Зеленского и Байдена: Много раз звучало слово Крым
Фото: ОП

На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена много раз упоминалась ситуация в отношении Крыма и Донбасса.

Источник: Зеленский во время брифинга, Общественная студия

Прямая речь: "Много раз звучало слово Крым, начиная с комплементарных вещей в отношении Крымской платформы. Что это очень мощная инициатива – так считают Соединенные Штаты, которые хотят поддерживать эту инициативу.

Вопрос сложный, поэтому много раз говорили о Крыме. Вопрос сложный по деоккупации и по пленных и тому подобное.

О Донбассе – говорили о Донбассе. Я предлагал форматы, заинтересованные в имплементации на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта, войны в Донбассе.

Соединенные Штаты будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБайден
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