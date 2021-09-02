Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Встреча Зеленского и Байдена: "Много раз звучало слово Крым"

Четверг, 2 сентября 2021, 02:45
Фото: ОП

На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена много раз упоминалась ситуация в отношении Крыма и Донбасса.

Источник: Зеленский во время брифинга, Общественная студия

Прямая речь: "Много раз звучало слово Крым, начиная с комплементарных вещей в отношении Крымской платформы. Что это очень мощная инициатива – так считают Соединенные Штаты, которые хотят поддерживать эту инициативу.

Вопрос сложный, поэтому много раз говорили о Крыме. Вопрос сложный по деоккупации и по пленных и тому подобное.

О Донбассе – говорили о Донбассе. Я предлагал форматы, заинтересованные в имплементации на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта, войны в Донбассе.

Соединенные Штаты будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайден
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина испугались "опасной Украины" после договоренности Зеленского и Байдена

Украинец Крипак получил свое четвертое "золото" на Паралимпиаде в Токио

фото, видеоГрузовик провалил новый фонтан в центре Киева: не продержался и сутки

В Кремле "категорически не согласны" со США и Украиной относительно "Северного потока - 2"

Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Win-win, дружелюбно и без реверансов

В Украине 2 477 новых случаев COVID, растет заболеваемость среди детей

Все новости...
Зеленский
Байден "лично гарантирует" санкции против "Северного потока-2" в случае опасности для Украины – Зеленский
"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом
Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба
Последние новости
14:25
картаПришла пора пальто: в Украине будет прохладно, но без осадков
14:23
видеоПервое в истории Нью-Йорка наводнение: 8 смертей, объявлено чрезвычайное положение
14:06
Полная вакцинация против COVID-19 снижает риск длительных симптомов – исследование
14:04
Выпуск нового спортивного электромобиля Tesla Roadster перенесли на 2023 год
14:03
Дом-монстр на Подоле: Верховный суд возобновил запрет вводить в эксплуатацию
13:54
Следствие по делу MH17 призвало военных РФ поделиться информацией о ЗРК "Бук"
13:52
Произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму стало в 5 раз больше – ООН
13:46
Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект "Укрспирта"
13:34
Лето в Киеве установило сразу 14 температурных рекордов
13:29
"Энергоатом" хочет вытеснять ТЭС атомной энергетикой – меморандум с NuScale
Все новости...