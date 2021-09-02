Встреча Зеленского и Байдена: "Много раз звучало слово Крым"
На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена много раз упоминалась ситуация в отношении Крыма и Донбасса.
Источник: Зеленский во время брифинга, Общественная студия
Прямая речь: "Много раз звучало слово Крым, начиная с комплементарных вещей в отношении Крымской платформы. Что это очень мощная инициатива – так считают Соединенные Штаты, которые хотят поддерживать эту инициативу.
Вопрос сложный, поэтому много раз говорили о Крыме. Вопрос сложный по деоккупации и по пленных и тому подобное.
О Донбассе – говорили о Донбассе. Я предлагал форматы, заинтересованные в имплементации на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта, войны в Донбассе.
Соединенные Штаты будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали".
Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".
Напомним:
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".
- В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.
- Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.