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Куба будет прививать детей от 2-х лет собственной вакциной

Четверг, 2 сентября 2021, 04:05
Фото: МЗ

Куба планирует прививать детей от 2 до 18 лет собственной вакциной Soberana-2, поскольку страна пытается достичь уровня вакцинации 90% до декабря.

Источник: Reuters

Детали: Вакцинацию подростков начнут на этой неделе. А младшие дети будут получать прививки с середины сентября.

По данным государственного производителя Института Финли, испытания вакцины у детей оказались безопасными и создали более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

В Минздраве страны заявили, что вакцинация будет как ежегодные прививки против различных детских болезней.

В настоящее время около половины из 11,3 млн жителей Кубы получили по меньшей мере одну дозу вакцины, причем более 3,5 млн полностью привиты.

Напомним: Куба решила бороться с пандемией коронавируса, смешивая вакцины – собственного производства и китайскую.

Темы: вакцинация
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