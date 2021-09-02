С начала суток оккупанты на Донбассе срывали "тишину" и ранили бойца ВСУ

За сутки 1 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, ранен один военный. Также с начала суток 2 сентября враг дважды открывал огонь и ранил еще одного бойца ВСУ.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 2 сентября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.