Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Блинкен присутствовал на встрече президентов США и Украины.

"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины" - написал он.

"Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане ", - добавил Блинкен.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.