Ряд поездов задерживаются из-за непогоды
Четверг, 2 сентября 2021, 10:12
Десяток пассажирских поездов задерживаются из-за погодных условий и технических перебоев.
Источник: "Укрзализныця" в Telegram
Дословно: "Внимание! Опоздание поездов из-за погодных условий и технических перебоев".
Детали: В частности, задерживаются поезда:
▪№274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
▪№82 Киев – Ужгород (3 часа 40 минут);
▪№136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа 10 минут);
▪№49 Киев – Трускавец (2 часа);
▪№791 Кременчуг – Киев (1 час 40 минут);
▪№12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);
▪№108 Одесса – Ужгород (1 час);
▪№38 Запорожье – Киев (1 час);
▪№26 Одесса – Рахов (40 минут);
▪№11 Львов – Одесса (40 минут).
Украинская правда