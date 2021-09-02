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Ряд поездов задерживаются из-за непогоды

Четверг, 2 сентября 2021, 10:12
Фото УЗ

Десяток пассажирских поездов задерживаются из-за погодных условий и технических перебоев.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "Внимание! Опоздание поездов из-за погодных условий и технических перебоев".

Детали: В частности, задерживаются поезда:

▪№274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

▪№82 Киев – Ужгород (3 часа 40 минут);

▪№136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа 10 минут);

▪№49 Киев – Трускавец (2 часа);

▪№791 Кременчуг – Киев (1 час 40 минут);

▪№12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);

▪№108 Одесса – Ужгород (1 час);

▪№38 Запорожье – Киев (1 час);

▪№26 Одесса – Рахов (40 минут);

▪№11 Львов – Одесса (40 минут).

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпогода
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