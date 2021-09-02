Украина и США обновят хартию о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют этой осенью провести заседание обновленной комиссии стратегического партнерства и, принять новую хартию о стратегическом партнерстве между своими странами.

Источник: видеокомментарий Кулебы в Facebook, записанный в Сан-Франциско после визита Владимира Зеленского в Вашингтон и встречи с президентом США Джо Байденом

Прямая речь: "Уже этой осенью я и секретарь Блинкен проведем заседание обновленной комиссии стратегического партнерства и, главное, примем новую хартию стратегического партнерства между Украиной и США".

Детали: Кулеба напомнил, что первая хартия была подписана в 2008 году, а с тех пор мир изменился.

"Нужна новая хартия – амбициозный и содержательный документ", – сказал он.