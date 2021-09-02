По следам Кивы: "слуга" Трухин написал диссертацию
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, который по данным СМИ, будучи навеселе, стал причиной ДТП, написал диссертацию.
Источник: Twitter bihus.info
Дословно: "Депутат из "слуг" Трухин тоже написал диссертацию. Тема кандидатской: "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи".
Детали: Отмечается, что дата защиты - еще неизвестна.
Диссертацию на сайте высшего учебного заведения еще не опубликовали.
Что было раньше: Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки.
Если это произойдет, то Кива сможет получать надбавку к зарплате в размере 15%.
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Предыстория:
- По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
- В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 31 августа заявил, что не выходил на контакт с нардепом Александром Трухиным. Он добавил, что партийцы узнали о ДТП из открытых источников.