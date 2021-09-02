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Следствие по делу MH17 призвало военных РФ поделиться информацией о ЗРК "Бук"

Четверг, 2 сентября 2021, 13:54

Совместная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу малайзийского Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом, обратилась к российским военным с просьбой поделиться информацией.

Соответствующее сообщение размещено на сайте полции Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Просьба следователей сделана в рамках продолжающегося расследования и обращена, в частности, к жителям российского города Курск.

"С Курска был отправлен ЗРК "Бук", которым, как считает Совместная следственная группа (JIT), был сбит этот самолет. В этой катастрофе 17 июля 2014 года погибли все, кто был в пассажирском самолете - 298 человек", - говорится в сообщении.

Нидерландская полиция отмечает, что следствие по установлению лиц членов расчета и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия продвинулось далеко, однако оно не полное. В письме следствие обращается к российским военным с просьбой поделиться информацией с JIT, например, фотографиями, видео, электронными письмами и официальными документами такими как военные приказы, касающиеся катастрофы с Боингом MH17.

Полиция также разместила два видеоролика для широкой публики, в которых нидерландский военный в отставке и родители погибшего рассказывают о важности получения ответов на вопросы, которые еще остаются.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс против 4 обвиняемых, которые, по мнению нидерландской прокуратуры, ответственные за сбивание Боинга рейса MH17.

Новое обращение с просьбой поделиться информацией не связано с делом против этих четырех обвиняемых, а сделано в рамках дальнейшего расследования. Следствие пытается выяснить, кто принял решение о применении ЗРК "Бук" в Украине, и лица входящих в состав расчета ЗРК "Бук".

По информации JIT, "Бук" принадлежал 53 зенитной ракетной бригаде из Курска, и поэтому ответы следует искать там.

Темы: MH17Росcиясуд
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