Пришла пора пальто: в Украине будет прохладно, но без осадков

В следующие сутки в Украине будет преобладать прохладная осенняя погода, осадков не ожидается.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Практически повсеместно 3 сентября осадков не предвидится.

Днем в Украине будет солнце... Температура воздуха уже не летняя явно.

Ближайшей ночью предполагается +5+10 градусов, в течение дня завтра +14+19 градусов, на юге до +20 + 22 градусов".

Детали: По словам синоптика, антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, что будет определять погоду 3 сентября в Украине.

Ветер будет дуть с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он удержится порывистым, до сильного.

В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5+8 градусов, днем ​​+15+18 градусов.

Синоптики отмечают, что 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).