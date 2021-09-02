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В авто взорвалась страйкбольная граната: есть пострадавший

Четверг, 2 сентября 2021, 15:49
фото: Нацполиция

В Днепре в результате взрыва страйкбольной гранаты телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля.

Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали: По предварительной информации, взрыв произошел 2 сентября, около 12 в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья.

С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Водитель автомобиля был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия по ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

 
 

Украинская правда
Темы: полициявзрывавто
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