В авто взорвалась страйкбольная граната: есть пострадавший
Четверг, 2 сентября 2021, 15:49
В Днепре в результате взрыва страйкбольной гранаты телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля.
Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Детали: По предварительной информации, взрыв произошел 2 сентября, около 12 в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья.
С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.
Водитель автомобиля был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия по ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
Украинская правда