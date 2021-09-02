Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина осудила намерение РФ не продлевать мандат ОБСЕ на российско-украинской границе

Четверг, 2 сентября 2021, 17:08
Украина осудила намерение РФ не продлевать мандат ОБСЕ на российско-украинской границе

Украина решительно осуждает деструктивную позицию России по поводу продления мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе и требует от РФ немедленно прекратить деструктивные действия.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины о намерении России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что 2 сентября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация объявила о принятом президентом РФ решении не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, считает МИД.

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - заявили в министерстве.

Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

В МИД подчеркнули, что такое намерение РФ озвучила непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад-2021".

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации в сфере безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами", - говорится в заявлении министерства.

Миссия ОБСЕ на блокпостах "Донецк" и "Гуково" осуществляет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: