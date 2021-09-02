Украина осудила намерение РФ не продлевать мандат ОБСЕ на российско-украинской границе

Украина решительно осуждает деструктивную позицию России по поводу продления мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе и требует от РФ немедленно прекратить деструктивные действия.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины о намерении России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что 2 сентября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация объявила о принятом президентом РФ решении не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, считает МИД.

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - заявили в министерстве.

Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

В МИД подчеркнули, что такое намерение РФ озвучила непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад-2021".

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации в сфере безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами", - говорится в заявлении министерства.

Миссия ОБСЕ на блокпостах "Донецк" и "Гуково" осуществляет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.