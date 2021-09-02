Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Кремле сомневаются, что Путин и Зеленский встретятся в этом году

Четверг, 2 сентября 2021, 18:45
Фото: EPA

У президента России Владимира Путина сомневаются, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна в 2021 году.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью россСМИ "Известия"

Прямая речь: "Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи".

Детали: Представитель Кремля выразил сомнение, что встреча может состояться в 2021 году, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народов Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Темы: ПутинЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета

Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой

Минобороны тестирует в "Дії" услугу для призывников и военнообязанных

Новости 2 сентября: грузовик и фонтан, реакция Кремля на договоренности Зеленского и Байдена

Украинская разведка показала видео с спецоперации в Афганистане

Бывший судья получил 6 лет тюрьмы за взятку в 2 тысячи долларов

Все новости...
Путин
Путин устроил школьникам "урок истории" и запутался: поправил знающий ученик
Папа Римский ошибочно процитировал Путина вместо Меркель
Лукашенко снова собрался к Путину 
Последние новости
04:26
СМИ: Сирия сбила над Дамаском израильские ракеты
03:37
Из рудника в Анголе вытекла загрязненная вода — 12 погибших, тысячи больных
02:41
ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР вакцины против COVID-19
01:39
В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета
00:38
Более 25 человек погибли из-за наводнений в США
23:48
Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой
23:10
Всемирный банк может дать Украине 150 млн на вакцинацию и борьбу с COVID – Ляшко
22:29
Зеленский встретился с главою Apple
21:51
Минобороны тестирует в "Дії" услугу для призывников и военнообязанных
21:36
Новости экономики: госбюджет перевыполняется, скандальный таможенник нашел себе новую должность
Все новости...