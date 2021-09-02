В Кремле сомневаются, что Путин и Зеленский встретятся в этом году
Четверг, 2 сентября 2021, 18:45
У президента России Владимира Путина сомневаются, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна в 2021 году.
Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью россСМИ "Известия"
Прямая речь: "Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи".
Детали: Представитель Кремля выразил сомнение, что встреча может состояться в 2021 году, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народов Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.