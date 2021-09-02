В Кремле сомневаются, что Путин и Зеленский встретятся в этом году

У президента России Владимира Путина сомневаются, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна в 2021 году.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью россСМИ "Известия"

Прямая речь: "Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи".

Детали: Представитель Кремля выразил сомнение, что встреча может состояться в 2021 году, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним: