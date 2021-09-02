На Донбассе 4 обстрела за день, одного бойца ранили

В результате обстрелов в Донбассе 2 сентября один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения".

Детали: В штабе ООС сообщают, что с начала 2 сентября российский-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы осуществлялись из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, артиллерии калибра 100-мм и стрелкового оружия.