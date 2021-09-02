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В Норвегии вновь отложили отмену последних COVID-ограничений

Четверг, 2 сентября 2021, 19:24

Правительство Норвегии отложило отмену последних ограничений, связанных с коронавирусом, до тех пор, пока не будет вакцинировано больше людей.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Дальнейшее открытие сейчас означает, что мы рискуем еще большим распространением инфекции", - сказал Солберг.

До объявления в четверг ожидалось, что ограничения будут отменены примерно 12 сентября. В четверг Солберг не назвала новой даты.

Правительство заявило, что ослабит правила проведения мероприятий с использованием Covid-сертификатов.

На мероприятиях с сертификатом, когда все присутствующие сидят на определенных местах, в помещении может находиться до 5000 человек (вместо 3000) и до 10000 на открытом воздухе (вместо 7000).

При этом учреждениям разрешат проводить мероприятия только с 50-процентной заполняемостью. В школах сохраняется возможность при необходимости вводить режим социального дистанцирования и минимизировать контакты между разными классами.

Напомним, в Норвегии вакцину от коронавируса начнут предлагать для подростков 12-15 лет.

Темы: Норвегиякарантин
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