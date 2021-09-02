Умань готовят к приему хасидов: доставили почти 200 тысяч масок и 20 тысяч антисептиков
Для паломников в Умань, которые приедут праздновать Рош га-Шана, доставили 190 тысяч медицинских масок и почти 20 тысяч антисептиков.
Источник: Центр общественного здоровья
Детали: Главными точками, где паломники смогут получить маски и антисептики являются палатки Красного Креста Украины, которые уже расставили в городе.
Кроме того, Центр общественного здоровья впервые запустил горячую линию, по которой путешественников, которые едут в Умань, будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.
Также в международных аэропортах Украины уже разместили баннеры, брошюры, флаеры и показывают видео о коронавирусе и противоэпидемических мероприятиях.
Маски и антисептики закупили за счет Центров контроля и профилактики заболеваний США
Что предшествовало: В Умань приехали 800 правоохранителей, чтобы обеспечить порядок во время празднования Рош га-Шана.
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Предыстория:
- Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября.
- Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.