Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Умань готовят к приему хасидов: доставили почти 200 тысяч масок и 20 тысяч антисептиков

Четверг, 2 сентября 2021, 19:39
Фото: ЦОЗ

Для паломников в Умань, которые приедут праздновать Рош га-Шана, доставили 190 тысяч медицинских масок и почти 20 тысяч антисептиков.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Главными точками, где паломники смогут получить маски и антисептики являются палатки Красного Креста Украины, которые уже расставили в городе.

Кроме того, Центр общественного здоровья впервые запустил горячую линию, по которой путешественников, которые едут в Умань, будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.

Также в международных аэропортах Украины уже разместили баннеры, брошюры, флаеры и показывают видео о коронавирусе и противоэпидемических мероприятиях.

Маски и антисептики закупили за счет Центров контроля и профилактики заболеваний США

Что предшествовало: В Умань приехали 800 правоохранителей, чтобы обеспечить порядок во время празднования Рош га-Шана.

Читайте также: "Хасидская народная республика". Как в разгар пандемии проходит еврейский Новый год в Умани

Предыстория:

  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября. 
  • Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.

Украинская правда
Темы: хасиды
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: запуск ракеты Alpha, смерть украинца во Вроцлаве

Паралимпиада в Токио: Гребец Емельянов получил "золото"

Украинско-американская компания запустила ракету в космос

В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета

Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой

Минобороны тестирует в "Дії" услугу для призывников и военнообязанных

Все новости...
хасиды
В Умани на Рош ха-Шана ожидают 50 тысяч хасидов
Из Украины выдворили хасида, который устроил драку в Умани
В Умани ожидают 50 тысяч хасидов – Нацполиция
Последние новости
08:31
Болгария проведет третьи за год парламентские выборы
08:20
За сутки в Украине обнаружили 2693 новых случаев COVID-19, 45 человек умерли
08:00
Главные новости четверга и ночи: запуск ракеты Alpha, смерть украинца во Вроцлаве
07:52
Война на Донбассе: Оккупанты стреляли из артиллерии и минометов
07:27
Паралимпиада в Токио: Гребец Емельянов получил "золото"
07:00
Полиция Буркина-Фасо применила слезоточивый газ против горняков, восемь задохнулись
05:58
В мире — больше 600 тысяч COVID-больных, больше всего в США
05:00
Украинско-американская компания запустила ракету в космос
04:26
СМИ: Сирия сбила над Дамаском израильские ракеты
03:37
Из рудника в Анголе вытекла загрязненная вода — 12 погибших, тысячи больных
Все новости...