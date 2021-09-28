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Вторник, 28 сентября 2021, 10:22

Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил в понедельник третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Американские регулирующие органы рекомендовали третью дозу людям старше 65 лет и тем, кто работает в среде с высоким риском инфицирования или с другими проблемами со здоровьем.

 

78-летний Байден получил первую дозу 21 декабря прошлого года, а вторую - через три недели, как и его жена Джилл.

В минувшую пятницу президент призвал американцев, имеющих право на ревакцинацию, воспользоваться им и получить третью дозу вакцины.

"Самое главное, что нам нужно сделать, - это сделать прививку еще большему количеству людей", - сказал глава Белого дома, прежде чем медики дали ему третью дозу.

Он добавил, что после первых двух у него не было побочных эффектов. По его словам, первая леди также получит бустерную дозу вакцины, но она была в понедельник на работе, она преподает в Общественном колледже Северной Вирджинии.

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Темы: Байденвакцинация
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