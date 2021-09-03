Более 25 человек погибли из-за наводнений в США

Более 25 человек погибли в в Нью-Йорке и на северо-востоке США из-за ливней и наводнений, вызванных мощным ураганом "Ида".

Источник: The Guardian со ссылкой на Associated Press, BBC

Детали: Как отмечается, сообщалось о смертельных случаях и повреждениях в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Коннектикуте и Мэриленде.

В частности, как известно, по меньшей мере 12 человек погибли в Нью-Йорке, по меньшей мере восемь человек - в Нью-Джерси, три человека - в Пенсильвании. Один человек погиб в Мэриленде.

По словам официальных лиц, многие из погибших оказались в ловушке в подвальных помещениях, наполненных водой.

BBC пишет, что по меньшей мере 41 человек погиб из-за "Иды".

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