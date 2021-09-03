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Более 25 человек погибли из-за наводнений в США

Пятница, 3 сентября 2021, 00:38
Stephanie Keith for The New York Times

Более 25 человек погибли в в Нью-Йорке и на северо-востоке США из-за ливней и наводнений, вызванных мощным ураганом "Ида".

Источник: The Guardian со ссылкой на Associated Press, BBC

Детали: Как отмечается, сообщалось о смертельных случаях и повреждениях в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Коннектикуте и Мэриленде.

В частности, как известно, по меньшей мере 12 человек погибли в Нью-Йорке, по меньшей мере восемь человек - в Нью-Джерси, три человека - в Пенсильвании. Один человек погиб в Мэриленде.

По словам официальных лиц, многие из погибших оказались в ловушке в подвальных помещениях, наполненных водой.

BBC пишет, что по меньшей мере 41 человек погиб из-за "Иды".

Предыстория:

  • 30 августа США накрыл ураган "Ида".
  • "Ида" - один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.
  • "Ида" стала причиной первого наводнения в истории Нью-Йорка, вызвав сильный дождь, который затопил линии метро и улицы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
  • Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение.

Темы: СШАстихийное бедствие
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