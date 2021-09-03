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Из рудника в Анголе вытекла загрязненная вода — 12 погибших, тысячи больных

Пятница, 3 сентября 2021, 03:37

Из хвостохранилища (сооружения для захоронения токсичных отходов горнодобывающей промышленности), крупнейшего алмазного рудника в Анголе вытекла загрязнена питьевая вода, в результате чего 12 человек погибли и 4,4 тысячи человек заболели.

Источник: Reuters

Детали: Оператором шахты является компания Sociedade Mineira de Catoca. Reuters пишет, что это совместное предприятие ангольской государственной алмазной компании Endiama и российской АЛРОСА.

Отходы просочились в реку Лова, притоку Чикапы, которая впадает в Конго. Отмечается, что утечка в конце июля превратила притоку в красный цвет. В прошлом месяце исследователи из Университета Киншаша указали на "огромное загрязнение", от которого пострадали около 2 млн человек и погибла рыба.

Catoca заявила, что немедленно попыталась устранить утечку, построила две дамбы, чтобы отфильтровать осадок из воды, и по состоянию на 9 августа пробел был залатан.

Демократическая Республика Конго, граничащей с Анголой, будет добиваться компенсации в соответствии с принципом "загрязнитель платит", согласно которому те, кто загрязняет, испытывают издержки по уменьшению загрязнения. Министр окружающей среды Конго Ева Базайба сообщила, что пока не может сказать, возмещения какого ущерба может потребовать страна. По ее словам, в результате загрязнения заболели 4,4 тысячи человек.

Темы: Африка
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