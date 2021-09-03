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СМИ: Сирия сбила над Дамаском израильские ракеты

Пятница, 3 сентября 2021, 04:26

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили ракеты, выпущенные Израилем в небе над Дамаском.

Источник: Reuters, государственное информационное агентство Сирии со ссылкой на военный источник

Дословно: "Израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Дамаск... Наша ПВО противостояла ракетам агрессора и сбила большинство из них, а потери ограничились материальными средствами".

Детали: Как отмечает Reuters, израильские военные отказались комментировать сообщения об ударе в Сирии.

Темы: СирияИзраиль
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