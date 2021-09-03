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В мире — больше 600 тысяч COVID-больных, больше всего в США

Пятница, 3 сентября 2021, 05:58
В мире — больше 600 тысяч COVID-больных, больше всего в США

За сутки 1 сентября в мире обнаружили 677 150 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 177 568 заражений, в Индии - 45 482, в Великобритании - 38 154.

В Иране - 30279 случаев, в Бразилии - 26 497.

 

Украина с 2477 случаями на 43 месте в мире между Палестиной и Ботсваной. В Европе Украина на 13 месте.

10633 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 34 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 1 сентября в Украине зафиксировали 2477 новых случаев коронавирусной болезни и 44 летальных случаях, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 787 человек, выздоровели 889 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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