В мире — больше 600 тысяч COVID-больных, больше всего в США

За сутки 1 сентября в мире обнаружили 677 150 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 177 568 заражений, в Индии - 45 482, в Великобритании - 38 154.

В Иране - 30279 случаев, в Бразилии - 26 497.

Украина с 2477 случаями на 43 месте в мире между Палестиной и Ботсваной. В Европе Украина на 13 месте.

10633 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 34 месте в мире и на 6 в Европе.

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Напомним: 1 сентября в Украине зафиксировали 2477 новых случаев коронавирусной болезни и 44 летальных случаях, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 787 человек, выздоровели 889 человек.