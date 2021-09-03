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Полиция Буркина-Фасо применила слезоточивый газ против горняков, восемь задохнулись

Пятница, 3 сентября 2021, 07:00

Полиция Буркина-Фасо применила слезоточивый газ против несанкционированных золотоискателей на шахте Бисса, обслуживающей российской компанией Nordgold, поэтому восемь человек задохнулись.

Источник: Reuters со ссылкой на национального прокурора Вендиама Ламберта Санфо

Детали: Отмечается, что около 40 человек находились на месте, когда полиция применила слезоточивый газ, что "вызвало панику и удушение тайных золотоискателей".

Прокурор сказал, что в деле будут предъявлены обвинения в намеренном убийстве, но не уточнил, против кого.

В заявлении полиции говорится, что они обнаружили на шахте тела шести горняков, но не упомянули о применении слезоточивого газа.

Reuters пишет, что Буркина-Фасо и соседние страны Западной Африки в последние годы пережили "золотую лихорадку", поскольку неформальные горняки, лишенные других хорошо оплачиваемых экономических возможностей, добывают руду в чаще всего опасных условиях.

Темы: Африка
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