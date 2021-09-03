Главные новости четверга и ночи: запуск ракеты Alpha, смерть украинца во Вроцлаве

Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha, во Вроцлаве после жестокого избиения полицией умер украинец Дмитрий Никифоренко - актуальные новости 2 сентября.

О космосе

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha.

Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

После более двух минут полета на ракете произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. Ракета была взорвана. В Firefly Aerospace заявили, что проведут расследование, чтобы установить точную причину аварии.

О Вроцлаве

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Украинец умер 30 июня в вытрезвителе Вроцлава, но детали его смерти СМИ описывают только сейчас.

Никифоренко возвращался автобусом домой после распития спиртных напитков с коллегами по работе. По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой - странно вел себя и бился головой об окно.

Водитель автобуса вызвал скорую помощь, а та - полицейский патруль. В крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Gazeta Wyborcza получила видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, и утверждает, что к украинцу необоснованно применили насилие.

В украинском МИД сообщают, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

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