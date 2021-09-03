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Иран забрал из Афганистана американские бронированные машины - СМИ

Пятница, 3 сентября 2021, 10:49

Военная техника США, которая ранее была предоставлена афганским силам безопасности, направилась в Тегеран и передана властям Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

В соцсетях появилось видео с колонной техники, в состав которой вошли автомобили Humvees и "MRAP" - легкие бронированные машины, специально защищенные от мин.

Канал в социальных сетях, который первым показал видео и специализируется на иранских военных делах, сообщил, что иранцы также завладели американскими танками.

Канал не смог подтвердить подробности, и точно неизвестно, как Иран получил технику. Поступали сообщения о том, что афганские солдаты бегут через границу в Иран, чтобы не сдаваться талибам, и аналитики предполагают, что иранцы, укрывшие войска, просто взяли машины взамен.

Отношения Ирана с Афганистаном и Талибаном вызывают споры. США считают, что Иран поддержал приход к власти талибов, в том числе обучая их использованию придорожных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что военные США, перед тем как окончательно покинуть аэропорт Кабула, вывели из строя большое количество военной техники, которую невозможно было забрать с собой.

Темы: АфганистанИран
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